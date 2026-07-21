«Атмосфера в коллективе была ужасной». Агент Муна — об уходе Ксавьера из «Зенита»

Станислав Рыжов, являющийся агентом 31-летнего американского разыгрывающего защитника Ксавьера Муна, высказался насчёт ухода своего подопечного из санкт-петербургского клуба «Зенит».

— Насколько неожиданным для вас и самого Ксавьера стал уход из «Зенита»?

— Конечно, это не было никакой неожиданностью ни для меня, ни для Муна, ни для клуба. Атмосфера в коллективе в конце сезона была настолько ужасной, что она вылезла в публичное поле, когда не только Мун, но и капитан команды Фрейзер сразу после последней игры прыгнули в самолёт и не присутствовали на заключительной встрече с болельщиками.

Вы же задаёте вопрос конкретно про Муна. Это сродни испорченному браку, когда супругов не помирить. Задача была завершить бракоразводный процесс с минимальными потерями для обеих сторон. Так и получилось. Стороны договорились, все пошли своей дорогой, — сказал Рыжов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.