Агент Муна прокомментировал слух о том, что «Зенит» подаст в суд на Ксавьера

Станислав Рыжов, являющийся агентом 31-летнего американского разыгрывающего защитника Ксавьера Муна, прокомментировал слух о том, что руководство «Зенита» собирается подать в суд на его подопечного за подписание контракта с канадским «Виннипегом», несмотря на имеющиеся обязательства перед клубом из Санкт-Петербурга.

«К сожалению, нейтральной журналистики практически уже не существует, поэтому мне и другим участникам рынка, а баскетбольное комьюнити очень мало, остаётся относиться к таким слухам с юмором. Всем давно известно, в чьих интересах работают медиа, кому дают рекламу, а кому антирекламу. Кто-то просто собирает громкие факты ради заголовка. Читаем, развлекаемся и относимся с юмором, насколько далеки бывают публикации от того, что происходит на самом деле», — сказал Рыжов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.