Названы три клуба, которые рассматривает Леброн для перехода

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс сосредоточен на рассмотрении перехода в «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Филадельфию Сиксерс». Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

В это межсезонье стало известно, что Леброн уходит из «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийский клуб Джеймс выступал с 2018 года.

Леброн четырежды признавался Самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА. Джеймс также является лучшим бомбардиром в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратным чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США.