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«Это заблуждение». Грин объяснил, как поменяется его игра рядом с Леброном и Карри

«Это заблуждение». Грин объяснил, как поменяется его игра рядом с Леброном и Карри
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оценил возможный переход форварда Леброна Джеймса в стан «Уорриорз».

«Если в команде будут Леброн Джеймс и Стефен Карри, которые играют через пик-н-ролл, я всё равно смогу участвовать в этих розыгрышах и быть частью организации нападения. Но если и Джеймс, и Карри сами будут инициировать пик-н-роллы, тогда мне придётся заново искать свою роль и то место на площадке, где я смогу приносить максимум пользы.

Многие этого не понимают и держатся за ошибочную мысль: мол, если игрок универсален, значит, он может делать вообще всё. Это очень распространённое заблуждение в НБА. У каждого на площадке есть своя роль, и, если команда не понимает, как правильно использовать эту роль, ей часто бывает трудно добиться успеха», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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