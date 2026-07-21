«Это заблуждение». Грин объяснил, как поменяется его игра рядом с Леброном и Карри

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оценил возможный переход форварда Леброна Джеймса в стан «Уорриорз».

«Если в команде будут Леброн Джеймс и Стефен Карри, которые играют через пик-н-ролл, я всё равно смогу участвовать в этих розыгрышах и быть частью организации нападения. Но если и Джеймс, и Карри сами будут инициировать пик-н-роллы, тогда мне придётся заново искать свою роль и то место на площадке, где я смогу приносить максимум пользы.

Многие этого не понимают и держатся за ошибочную мысль: мол, если игрок универсален, значит, он может делать вообще всё. Это очень распространённое заблуждение в НБА. У каждого на площадке есть своя роль, и, если команда не понимает, как правильно использовать эту роль, ей часто бывает трудно добиться успеха», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.