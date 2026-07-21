15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Любимая «23-летняя!» 60-летний Скотти Пиппен показал фото молодой девушки

«Любимая «23-летняя!» 60-летний Скотти Пиппен показал фото молодой девушки
Комментарии

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен поздравил свою девушку с днём рождения. Соответствующий пост именитый спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

«С днём рождения мою любимую «23-летнюю!» — написал Пиппен, прикрепив к сообщению фото девушки.

Фото: Скриншот страницы Скотти Пиппена в социальных сетях

Пиппен за карьеру выступал за «Чикаго Буллз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс». В общей сложности в НБА он провёл 1178 матчей, в которых в среднем набирал 16,1 очка, отдавал 5,2 передачи и совершал 6,4 подбора. Сейчас Скотти 60 лет.

Ранее «Чемпионат» рассказывал о девушке, с который на публике появлялся Пиппен. Ряд СМИ сообщал, что спутнице баскетболиста 23 года.

Сейчас читают:
Ему 60, ей 23? Скотти Пиппен поразил общественность, выйдя в свет с юной девушкой
Видео
Ему 60, ей 23? Скотти Пиппен поразил общественность, выйдя в свет с юной девушкой

Скотти Пиппен вышел в свет с молодой девушкой:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android