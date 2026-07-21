«Любимая «23-летняя!» 60-летний Скотти Пиппен показал фото молодой девушки

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен поздравил свою девушку с днём рождения. Соответствующий пост именитый спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях.

«С днём рождения мою любимую «23-летнюю!» — написал Пиппен, прикрепив к сообщению фото девушки.

Фото: Скриншот страницы Скотти Пиппена в социальных сетях

Пиппен за карьеру выступал за «Чикаго Буллз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс». В общей сложности в НБА он провёл 1178 матчей, в которых в среднем набирал 16,1 очка, отдавал 5,2 передачи и совершал 6,4 подбора. Сейчас Скотти 60 лет.

Ранее «Чемпионат» рассказывал о девушке, с который на публике появлялся Пиппен. Ряд СМИ сообщал, что спутнице баскетболиста 23 года.

Скотти Пиппен вышел в свет с молодой девушкой: