Эдвардс — об игре с Боллом: первый сезон вместе, так что провалов будет больше

Звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился ожиданиями от совместных выступлений с разыгрывающим Ламело Боллом, который присоединился к команде в межсезонье, и заявил, что в первом сезоне вместе провалов будет больше.

«Определённо будут и взлёты, и падения. Первый сезон вместе, так что провалов, наверное, будет больше. Но мы будем праздновать и то, и другое. Отмечать всё», — приводит слова Эдвардса портал NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее аналитик НБА Кендрик Перкинс высоко оценил обмен Болла в «Миннесоту Тимбервулвз», заявив, что связка с Эдвардсом станет лучшей задней линией в лиге.