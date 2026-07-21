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«Редко встретишь». Эксперт из США выделил качество Всеволода Ищенко

«Редко встретишь». Эксперт из США выделил качество Всеволода Ищенко
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Обозреватель Ноа Вебер поделился мнением о выступлении российского защитника Всеволода Ищенко в Летней лиге НБА. Спортсмен был выбран клубом «Даллас Маверикс» во втором раунде драфта-2026.

«Когда смотришь на игру защитника «Даллас Маверикс» Всеволода «Севы» Ищенко, одним из первых бросается в глаза его характер и самоотдача на площадке. Ищенко постоянно цепляется за мяч, выкладывается на 110% в защите и играет с таким уровнем физической агрессии, который редко встретишь у новичка, ещё не выходившего на паркет НБА и всю карьеру выступавшего за пределами США», — говорится в материале Вебера на The Smoking Cuban.

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