«Действительно жёсткий». В «Далласе» высказались о Всеволоде Ищенко после Летней лиги НБА

Главный тренер «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА Джо Бойлан оценил игру защитника Всеволода Ищенко в Летней лиге — 2026. Спортсмен был выбран клубом под 56-м номером на драфте НБА 2026 года.

«Сева — настоящий боец. Ему очень нравится принимать вызов в защите. Он не боится физической борьбы. Любит идти на подборы в нападении, ставить спину, бороться за ничейные мячи — делать все эти мелочи.

Всё, что приходит в голову, когда думаешь о жёстком и неуступчивом игроке, он показал в первых трёх матчах Летней лиги. Это действительно очень физически сильный и жёсткий баскетболист», — приводит слова Бойлана The Smoking Cuban.

Вембаньяма вместе с сестрой рисует перед матчем НБА: