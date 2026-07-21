Тренер «Далласа» отметил корни россиянина Всеволода Ищенко

Главный тренер «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА Джо Бойлан поделился мнением о выступлении защитника Всеволода Ищенко. Специалист отметил его физическую мощь и жёсткий стиль игры.

«Есть определённый уровень жёсткости и физической игры, который он, вероятно, видел с раннего возраста и который сам перенял. Его корни, воспитание, переезд в США и гордость за свой контактный стиль игры — всё это он хорошо продемонстрировал», — приводит слова Бойлана The Smoking Cuban.

Напомним, Ищенко был выбран клубом под 56-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года.

Яннис Адетокунбо учит сына играть в баскетбол: