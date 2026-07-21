Спортдиректор «Самары» рассказал о планах по комплектованию команды на следующий сезон

Спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров рассказал о планах по комплектованию команды на следующий сезон.

— Какие у «Самары» планы по селекции на это лето?

— По большому счёту комплектование команды у нас только начинается, несмотря на то что подготовка к сезону стартует скоро — в первых числах августа. Задача — за оставшиеся дни, может быть, пару недель состав добрать и укомплектовать так, чтобы он был конкурентным. У нас сейчас практически все позиции открыты. У нас три игрока, с которыми соглашения подписаны, не считая молодых. Не говорю о тех, которые пока только стремятся попасть в эту обойму. Этих трёх баскетболистов мы назовём в ближайшее время. Учитывая, что в команде должно быть 12-15 игроков, у нас пока всё открыто.

— Словом, игроков 9-10 точно ещё нужны?

— Как минимум, — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».