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Всеволод Ищенко рассказал, что перенял от отца-боксёра

Всеволод Ищенко рассказал, что перенял от отца-боксёра
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Российский защитник Всеволод Ищенко рассказал, что своими физическими данными во многом обязан отцу, который в молодости занимался любительским боксом. 21-летний спортсмен был выбран клубом «Даллас Маверикс» во втором раунде драфта НБА — 2026.

«Это просто генетика — у меня его длинные руки. Это немного помогает мне», — приводит слова Ищенко The Smoking Cuban.

Ранее баскетбольный эксперт Алексей Логунов высказался об игре Ищенко в составе «Далласа» в Летней лиге НБА, отметив, что россиянин понравился фанатам команды своей самоотдачей и умением приносить пользу.

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