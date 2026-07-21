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«Действительно хочет стать великим». Тренер «Далласа» — о Всеволоде Ищенко

«Действительно хочет стать великим». Тренер «Далласа» — о Всеволоде Ищенко
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Главный тренер «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА Джо Бойлан высоко оценил отношение российского защитника Всеволода Ищенко к работе, отметив его стремление постоянно прогрессировать.

«Думаю, у него есть все эти важные черты. Он очень хочет учиться, требователен к себе, и у него высокие ожидания — он действительно хочет стать великим игроком. Он приходит раньше всех и уходит последним, много работает и сам ищет обратную связь.

В прошлом именно такие качества помогали игрокам, которых недооценивали или не замечали. Их успех часто зависит от того, насколько сильно они этого хотят и сколько готовы работать», — приводит слова Бойлана The Smoking Cuban.

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