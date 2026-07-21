Журналист из США заявил, что в «Бруклине» должны быть в восторге от Егора Дёмина

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бретт Сигель в своём материале для ClutchPoints оценил выступление 20-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

«Помните, как и люди, и некоторые эксперты говорили, что «Бруклин Нетс» ошибся, выбрав Егора Дёмина, и что он вообще-то заслуживал быть пиком лотереи? Да, я тоже это помню — как и то, что всегда верил: Дёмин вполне может вырасти в одного из лучших игроков драфта 2025 года.

После очень крепкого сезона новичка, который закончился раньше времени из-за травмы левой стопы, он ярко заявил о себе на Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. В среднем за игру он набирал 21,0 очка, отдавал 4,3 передачи и собирал 3,7 подбора, попадая 42,6% бросков с игры и 30,0% трёхочковых.

Больше всего в Дёмине бросалось в глаза то, насколько уверенно и спокойно он выглядел в роли лидера на площадке у «Нетс». В отличие от прошлого лета, когда временами он выглядел зажатым и не до конца решительным в выборе бросков, этим летом в Лас-Вегасе Дёмин был везде.

И что особенно важно, он очень уверенно чувствовал себя рядом с Микелем Брауном-младшим, выбранным под шестым номером. У двух защитников уже заметно сложились хорошие отношения — и это было видно не только на площадке: после игры Дёмин даже заглянул на пресс-конференцию Брауна, чтобы подшутить над своим новым партнёром.

Дёмин умеет сам создавать моменты после дриблинга и выглядит очень уверенным в своём броске. «Нетс» наверняка должны быть в восторге от того, что увидели от своего «соперника второго года» на Летней лиге», — сказано в статье.