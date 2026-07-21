Фёдоров: выбор пал на Павичевича из-за его опыта работы на всех уровнях

Спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров рассказал о назначении Милоша Павичевича на пост главного тренера клуба.

— Вы объявили о подписании контракта с Милошем Павичевичем. Почему выбор пал на этого специалиста?

— Всё сошлось в плане того, что у Милоша есть опыт работы на разных уровнях: и на уровне детско‑юношеского и молодёжного баскетбола, и на уровне Суперлиги — победный опыт, и в клубах Единой лиги он тоже работал. Наша клубная система подразумевает все эти уровни: от детско‑юношеского баскетбола до взрослого. Он всю эту работу знает изнутри. Плюс когда‑то он работал в «Самаре». Наша команда не является фаворитом. Очень важно, чтобы эта команда была единым коллективом, чтобы игроки всегда действовали на пределе возможностей. Мне кажется, Милошу по силам организовать этот процесс так, чтобы все свои козыри мы могли предъявлять на площадке.

— Когда договорились с Милошем?

— Не хочу обратно отматывать время: мы сейчас объявили — считайте, что только что договорились. Изначально мы хотели, чтобы он был. У нас была непростая судьба: мы ждали совета Единой лиги, чтобы подтвердить своё участие в чемпионате. Времени прошло много в этом ожидании, поэтому сейчас будем набирать обороты, комплектоваться и готовиться к сезону уже более активно, — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».