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Чемпион НБА Бош: если бы я был на месте Леброна, я бы выбрал «Майами»

Чемпион НБА Бош: если бы я был на месте Леброна, я бы выбрал «Майами»
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Двукратный чемпион НБА Крис Бош заявил, что звёздному форварду Леброну Джеймсу стоит перейти в «Майами Хит», потому что у него появилось новое хобби — гольф, а в Майами можно играть в него круглый год, и при этом «Хит» остаётся конкурентоспособной командой, способной бороться за титул.

«Если бы я был на месте Леброна Джеймса, я бы выбрал «Майами», и вот почему. Если действительно задуматься, куда люди едут, когда собираются на пенсию или уже вышли на неё? Тут даже ничего не нужно придумывать. Вы же видите, что он взял в руки клюшки, у него появилось новое хобби – гольф.

Где можно играть в гольф круглый год? Если вы хоть что-то знаете о «Хит», то вы понимаете, что они хотят быть конкурентоспособными. Они не верят в потраченные зря сезоны. Они построят команду вокруг Янниса, чтобы бороться за чемпионство. Так что, учитывая всё вышесказанное, я считаю, что это лучшее место для Леброна», — написал Бош на своей странице в социальной сети Х.

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