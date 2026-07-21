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20-летняя баскетболистка из США погибла в аварии на одном из самых опасных шоссе штата

20-летняя баскетболистка из США погибла в аварии на одном из самых опасных шоссе штата
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Баскетболистка женской студенческой команды колледжа Виктор-Валли Дженеи Уоллес трагически погибла в результате автомобильной аварии в возрасте 20 лет. Инцидент произошёл 15 июля на шоссе 15 в Кахон-Пасс (Калифорния, США). Об этом сообщает портал Daily Mail.

По данным полиции, автомобиль Hyundai Veloster, в котором находилась Уоллес, съехал с дороги и перевернулся на крутом склоне. Прибывшие на место спасатели обнаружили машину на крыше примерно в 25 метрах ниже дороги, шёл дым из-под обломков. Три человека находились внутри автомобиля, спасателям потребовалась техническая операция для извлечения пострадавших. Уоллес была признана мёртвой на месте происшествия.

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