Яннис Адетокунбо: «Милуоки» — моя семья, но я хотел новых вызовов

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал о причинах обмена из «Милуоки Бакс».

«Милуоки» — моя семья, мой родной город. Но я хотел новых вызовов. Как и в 18 лет, когда я приехал в Милуоки и усердно работал, я сделаю то же самое в Майами», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.

Яннису Адетокунбо 31 год. Греческий баскетболист выступал за «Милуоки» с 2013 года. За это время стал чемпионом НБА (2021), лучшим игроком финала НБА (2021), дважды стал самым ценным игроком НБА по итогам сезона (2019, 2020) и 10 раз принял участие в Матче всех звёзд НБА.

В регулярном сезоне-2025/2026 Адетокунбо принял участие в 36 матчах, в среднем за игру Яннис набирал 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи.