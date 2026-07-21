«Были вещи, с которыми я не согласен». Ксавьер Мун попрощался с «Зенитом»

Бывший защитник «Зенита» Ксавьер Мун подвёл итоги своего пребывания в петербургском клубе, отметив, что ему понравилось время в Санкт-Петербурге и он будет скучать по болельщикам и партнёрам, однако заявил о несогласии с решениями, которые были приняты в конце сезона.

«Мне очень понравилось время, которое я провёл в Санкт-Петербурге и в этой организации! Больше всего я буду скучать по болельщикам и своим товарищам по команде. Но в конце сезона были вещи, которые были сделаны и сказаны, с которыми я не согласен. Я выполнял свою работу и выполнял её очень хорошо — это было видно по моей игре. Больше мне нечего сказать на эту тему. Но я действительно буду скучать по игре за «Зенит». Желаю клубу только всего самого лучшего в дальнейшем», — приводит слова Муна телеграм-канал «СБГ Daily».