Адетокунбо: в детстве я думал: почему у меня нет паспорта? Я же чёрный грек!

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал о трудном детстве без документов в Афинах, когда он чувствовал себя чужим, и о том, что теперь, став отцом, он хочет вдохновлять обездоленную молодёжь Греции.

«В детстве я думал: почему у меня нет паспорта и удостоверения личности? Я же чёрный грек! Я чувствовал, что не вписываюсь. Я вырос без денег, но с самой богатой семьёй в мире. Мой отец всегда говорил мне, что я могу достичь всего, чего захочу. В Греции сейчас много детей, которые не носят фамилию Адетокунбо, и им очень трудно. Я хочу, чтобы люди что-то чувствовали, чтобы они вдохновлялись, и хочу отдавать долг обществу», — приводит слова Адетокунбо портал EuroHoops.