Егор Дёмин был выбран во вторую символическую пятёрку Летней лиги НБА

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», попал во вторую символическую сборную Летней лиги по версии НБА.

Вторая символическая сборная по версии НБА:

1. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

2. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

3. Хаман Малуач («Финикс Санз»).

4. Лиам Макнили («Шарлотт Хорнетс»).

5. Зайон Пуллин («Миннесота Тимбервулвз»).

В последнем матче турнира, который был сыгран с «Хьюстон Рокетс» и завершился поражением коллектива из Нью-Йорка со счётом 83:100, россиянин провёл на площадке 31 минуту, показав лучшую статистику в команде, он записал на свой счёт 21 очко (5/16 трёхочковых), четыре подбора, три передачи, два перехвата, один блок-шот и четыре потери.