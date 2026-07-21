15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин был выбран во вторую символическую пятёрку Летней лиги НБА

Егор Дёмин был выбран во вторую символическую пятёрку Летней лиги НБА
Комментарии

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», попал во вторую символическую сборную Летней лиги по версии НБА.

Вторая символическая сборная по версии НБА:

1. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
2. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
3. Хаман Малуач («Финикс Санз»).
4. Лиам Макнили («Шарлотт Хорнетс»).
5. Зайон Пуллин («Миннесота Тимбервулвз»).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2026, четверг. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 83
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Торнтон - 23, Ньютон - 20, Коуплэнд - 13, Кроуфорд - 12, Митчелл - 9, Никс - 8, Фостер - 6, Копп - 5, Клафф - 2, Ледлум - 2
Бруклин Нетс: Дёмин - 21, Браун - 14, Дэйнджа - 14, Билодо - 10, Джонсон - 8, Пауэлл - 6, Вольф - 4, Джефферсон - 4, Сараф - 2

В последнем матче турнира, который был сыгран с «Хьюстон Рокетс» и завершился поражением коллектива из Нью-Йорка со счётом 83:100, россиянин провёл на площадке 31 минуту, показав лучшую статистику в команде, он записал на свой счёт 21 очко (5/16 трёхочковых), четыре подбора, три передачи, два перехвата, один блок-шот и четыре потери.

Материалы по теме
Журналист из США заявил, что в «Бруклине» должны быть в восторге от Егора Дёмина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android