Адетокунбо ответил, сыграет ли он за Грецию в предстоящих отборочных матчах к ЧМ-2027

Двукратный MVP НБА, звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо выразил желание сыграть за сборную Греции в предстоящих отборочных матчах к чемпионату мира — 2027. Игры состоятся в августе.

«Если меня вызовут, я, скорее всего, приеду. Я участвовал в 10 из 12 турниров, на которые меня вызывали. Мы играем с Испанией и Украиной. Если нас вызовут и все будут в сборе, я буду там. Давайте победим в этих матчах и выйдем на чемпионат мира», – приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.

В регулярном сезоне-2025/2026 Адетокунбо принял участие в 36 матчах, в среднем за игру Яннис набирал 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи.