Байрон Скотт высказался о перспективах «Лейкерс» в предстоящем сезоне НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт сделал прогноз на выступление команды из Калифорнии в предстоящем сезоне.

«О, я думаю, первый раунд (смеется). Первый раунд. Нужно для начала пройти первый раунд. Второй – максимум. Максимум – второй раунд», — сказал Скотт в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в межсезонье команду покинули Леброн Джеймс, Руи Хатимура, Деандре Эйтон, Маркус Смарт, Люк Кеннард и Джексон Хэйс. В прошедшем сезоне «Лос-Анджелес» вылетели во втором раунде плей-офф, уступив команде «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 0-4 в серии.