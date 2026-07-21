Грин: заявление Сильвера нисколько не ускорит решение Леброна, а наоборот — затянет

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал призыв комиссионера НБА Адама Сильвера к агенту звёздного форварда Леброна Джеймса ускорить принятие решения о новой команде, заявив, что это может дать обратный эффект и только затянуть процесс.

«Заявление Адама нисколько не ускорит решение Леброна. Если я знаю Леброна, то это, наоборот, может немного затянуть его выбор», — приводит слова Грина The Heat Central в социальной сети Х.

Леброн четырежды признавался самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА. Джеймс также является лучшим бомбардиром в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратным чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США.