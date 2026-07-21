Кевин Дюрант раскрыл, что заставило его покинуть «Голден Стэйт»

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант заявил, что покинул «Голден Стэйт Уорриорз» из-за того, что руководство и тренерский штаб не стали открыто обсуждать конфликт с Дрэймондом Грином, а попытались его замять.

«Это была не ссора. Это то, как все, Стив Керр вели себя так, будто ничего не произошло. Боб Майерс затем попытался просто наказать меня и думал, что это закроет вопрос. Я действительно чувствовал, что это была очень важная ситуация для нас как команды, первая, когда мы прошли через нечто подобное. Мы должны были всё это обсудить. Я помню, как смотрел «Последний танец».

И когда Скотти не вышел на игру, вся команда в раздевалке сказала: «Скотти, это было дерьмово, что ты так поступил». Нам нужно было то же самое. Нам просто нужно было выложить всё на стол и сказать: «Йо, Дрэй, К, это было дерьмово, что нам вообще пришлось через это пройти. Давайте просто забудем об этом и закончим работу». Я не думаю, что мы так поступили. Мы пытались обойти это.

Мне просто не понравилось, как всё это, атмосфера между всем этим, это сделало всё странным для меня. И я бы предпочёл, чтобы мы были теми, кем говорим, что мы являемся. Семья на первом месте. Общение — это ключ. Мы этого не показали. Это меня задело больше всего», — приводит слова Дюранта dank в социальной сети Х.