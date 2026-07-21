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Чемпион НБА сравнил Брансона с Шеем Гилджес-Александером

Чемпион НБА сравнил Брансона с Шеем Гилджес-Александером
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Экс-форвард НБА Пи Джей Такер сравнил звёздного разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона с баскетболистом «Оклахома-Сити Тандер», действующим MVP НБА Шеем Гилджес-Александером.

«Я ставлю на Джей Би, без сомнений. Джей Би настолько крут в концовках, братан. Дело даже не в том, что он похож на игрока 90-х. Люди этого не видят, потому что он не много говорит и не делает лишнего, но все, кто в одной команде с ним и сидят на скамейке, знают — он получит мяч, братан. Если он не бросает, то в каждом владении создаёт момент. В лиге много команд со звёздами, которые не хотят брать на себя ответственность в решающие моменты», — приводит слова Такера NBA Courtside в социальной сети Х.

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