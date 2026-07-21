Леброн высказался об игре О Джи Ануноби в финальной серии с «Сан-Антонио»

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс заявил, что форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби стал главным героем чемпионского похода команды и заслуживает признания.

«Каждый раз, когда «Никс» не могли забить или остановить соперника, этот парень забивал трёхочковый с угла или проходил под кольцо, и, конечно, мы помним его добивание после безумного камбэка. Так что я считаю, что О Джи нужно отдать должное», — приводит слова Джеймса NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, в прошедшем сезоне «Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии плей-офф со счётом 4-1 и стал чемпионом НБА.