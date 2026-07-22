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Президент «Майами»: Адетокунбо входит в топ-5 игроков НБА

Президент «Майами»: Адетокунбо входит в топ-5 игроков НБА
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли заявил, что звёздный греческий форвард Яннис Адетокунбо входит в пятёрку лучших игроков НБА, и подчеркнул, что команда настроена на победу в чемпионате уже в следующем сезоне.

«Я ставлю Янниса в топ-5 НБА… он талантлив, скромен и успешен. Для меня, Энди и нашей организации скептики, которые строят прогнозы на 18 месяцев, не имеют значения — наша ментальность в том, что мы хотим побеждать сейчас. Кто бы ни присоединился к нам, он поможет нам побеждать сейчас», — приводит слова Райли The Heat Realm.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.

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