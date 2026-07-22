Чемпион НБА: победа Испании на ЧМ-2026 — не случайность, а результат многих лет работы

Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль отреагировал на победу национальной команды Испании в финале чемпионата мира по футболу. Напомним, в финале команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0.

«Это не случайность. Это результат многих лет работы, совместного роста, создания команды, которая никогда не перестаёт верить. В упорстве, смелости и сплочённости состава, который верит до последней минуты, что, даже если мяч пока не заходит, в итоге зайдёт. И зашёл», — написал Газоль на своей странице в социальной сети Х.