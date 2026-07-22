15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: победа Испании на ЧМ-2026 — не случайность, а результат многих лет работы

Чемпион НБА: победа Испании на ЧМ-2026 — не случайность, а результат многих лет работы
Комментарии

Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль отреагировал на победу национальной команды Испании в финале чемпионата мира по футболу. Напомним, в финале команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это не случайность. Это результат многих лет работы, совместного роста, создания команды, которая никогда не перестаёт верить. В упорстве, смелости и сплочённости состава, который верит до последней минуты, что, даже если мяч пока не заходит, в итоге зайдёт. И зашёл», — написал Газоль на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Пау Газоль прокомментировал уход Паскуаля из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android