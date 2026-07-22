«Он ещё докажет». Американский эксперт высоко оценил Егора Дёмина

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Лоу высказался о 20-летнем российском защитнике «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине на фоне его выступления в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

«Я рад за «Нетс» и особенно впечатлён тем, как Егор Дёмин провёл Летнюю лигу. Он выглядел великолепно — очень зрелым и уверенным игроком, далеко не как новичок. Думаю, Дёмин ещё докажет, что «Нетс» не зря выбрали его под восьмым номером.

За этой командой будет интересно следить. У «Нетс» по-прежнему остаётся много дополнительных пиков, и рано или поздно они наверняка сделают серьёзное приобретение на рынке свободных агентов. Но уже сейчас у них есть хороший шанс на удачный сезон, если молодые игроки смогут ярко себя проявить и привлечь в команду кого-то из свободных агентов. Всё-таки это Нью-Йорк.

Думаю, у «Нетс» есть возможность в перспективе выстроить заднюю линию будущего вокруг [Микеля] Брауна и Дёмина. И этого уже достаточно, чтобы смотреть на их проект с воодушевлением», — заявил Лоу в рамках собственного подкаста.