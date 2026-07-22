«Майами», вероятно, случайно анонсировал пресс-конференцию о возвращении Леброна Джеймса

YouTube-канал клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» опубликовал ролик с анонсом якобы предстоящей пресс-конференции Леброна Джеймса, которая, судя по заголовку, должна была состояться 27 июля. Однако вскоре видео исчезло из общего доступа и стало полностью приватным.

При этом на обложке ролика по-прежнему можно было увидеть анонс установки статуи легенды клуба Дуэйна Уэйда, состоявшейся в октябре 2024 года. Вероятнее всего, в команде соцмедиа просто взяли уже готовый баннер и быстро использовали его как заглушку для пресс-конференции, забыв обновить верхнюю часть изображения. Похоже на обычную техническую ошибку, допущенную в спешке или при тестовом сохранении.

По данным американских СМИ, «Хит» по-прежнему остаются одним из претендентов на 41-летнего Джеймса. В составе флоридского клуба также выступают Бэм Адебайо и Яннис Адетокунбо, недавно перешедший из «Милуоки Бакс». За «Хит» также играет российский центровой Владислав Голдин, который недавно подписал с командой двусторонний контракт.