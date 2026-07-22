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Инсайдер отреагировал на ошибочный анонс о возвращении Леброна Джеймса в «Майами»

Инсайдер отреагировал на ошибочный анонс о возвращении Леброна Джеймса в «Майами»
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В социальных сетях «Майами Хит» якобы допустили ошибку во время подготовки к возможному подписанию звёздного форварда Леброна Джеймса. Об этом рассказал обозреватель Miami Herald и клубный инсайдер Энтони Чанг на своей страничке в социальной сети X.

«Это была ошибка со стороны отдела социальных сетей «Хит» во время подготовки к тому, что Леброн может выбрать «Майами». Но сейчас в этом нет никакой достоверности», — написал Чанг.

Ранее в сети появились скриншоты, на которых видно, что YouTube-канал опубликовал заглушку к пресс-конференции Леброна Джеймса, назначенной на 27 июля. Однако вскоре ролик исчез из общего доступа и был переведён в приватный режим.

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