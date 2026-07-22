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Егор Дёмин — первый россиянин в истории, попавший в символическую пятёрку Летней лиги НБА

Егор Дёмин — первый россиянин в истории, попавший в символическую пятёрку Летней лиги НБА
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Вчера, 21 июля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила символические пятёрки по итогам Летней лиги 2026 года.

20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл во вторую символическую пятёрку. Это первый подобный случай в истории летних турниров североамериканской лиги, когда россиянин удостоился такого признания.

Кроме Дёмина, в Летней лиге в этом году также приняли участие центровой Владислав Голдин из «Майами Хит», защитник Всеволод Ищенко из «Даллас Маверикс» и бигмен Виктор Лахин из «Сакраменто Кингз».

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Егор Дёмин фотографируется с болельщиками на площадке в Бруклине:

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