Егор Дёмин — первый россиянин в истории, попавший в символическую пятёрку Летней лиги НБА

Вчера, 21 июля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила символические пятёрки по итогам Летней лиги 2026 года.

20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл во вторую символическую пятёрку. Это первый подобный случай в истории летних турниров североамериканской лиги, когда россиянин удостоился такого признания.

Кроме Дёмина, в Летней лиге в этом году также приняли участие центровой Владислав Голдин из «Майами Хит», защитник Всеволод Ищенко из «Даллас Маверикс» и бигмен Виктор Лахин из «Сакраменто Кингз».

Егор Дёмин фотографируется с болельщиками на площадке в Бруклине: