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Журналист прокомментировал ошибочную публикацию «Майами» о возвращении Леброна Джеймса

Журналист прокомментировал ошибочную публикацию «Майами» о возвращении Леброна Джеймса
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Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Майами Хит» Барри Джексон прокомментировал ошибочную публикацию медиаотделом «Майами» на YouTube-канале якобы пресс-конференции от 27 июля, посвящённой возвращению звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Для тех любителей теорий заговора, кто уже спрашивает: «Почему именно 27 июля?!» — да, дата в ролике «Хит» выглядит так, будто команда чуть ли не знает его тайные планы. Но не забывайте: в 2010 году лагерь Джеймса сообщил «Хит» о его решении всего за несколько минут до шоу ESPN, а «Лейкерс» — тоже всего за несколько минут до твита агентства от 1 июля 2018 года, который и объявил об этом.

Джеймс всегда следил за тем, чтобы его анонсы не срывали, не раздавая командам ни многодневных, ни даже многoчасовых предупреждений», — написал Джексон на своей страничке в социальной сети X.

Подробнее о ситуации:
Фото
«Майами», вероятно, случайно анонсировал пресс-конференцию о возвращении Леброна Джеймса
Инсайдер отреагировал на ошибочный анонс о возвращении Леброна Джеймса в «Майами»
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