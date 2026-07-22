Журналист прокомментировал ошибочную публикацию «Майами» о возвращении Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Майами Хит» Барри Джексон прокомментировал ошибочную публикацию медиаотделом «Майами» на YouTube-канале якобы пресс-конференции от 27 июля, посвящённой возвращению звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Для тех любителей теорий заговора, кто уже спрашивает: «Почему именно 27 июля?!» — да, дата в ролике «Хит» выглядит так, будто команда чуть ли не знает его тайные планы. Но не забывайте: в 2010 году лагерь Джеймса сообщил «Хит» о его решении всего за несколько минут до шоу ESPN, а «Лейкерс» — тоже всего за несколько минут до твита агентства от 1 июля 2018 года, который и объявил об этом.

Джеймс всегда следил за тем, чтобы его анонсы не срывали, не раздавая командам ни многодневных, ни даже многoчасовых предупреждений», — написал Джексон на своей страничке в социальной сети X.