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Шакил О’Нил опубликовал список пяти лучших центровых всех времён

Шакил О’Нил опубликовал список пяти лучших центровых всех времён
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил на своей странице в социальных сетях репостнул список пяти лучших центровых в истории лиги.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Карим Абдул-Джаббар;
2. Шакил О’Нил;
3. Хаким Оладжьювон;
4. Никола Йокич;
5. Уилт Чемберлен.

Карим Абдул-Джаббар является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP регулярного чемпионата и лучшим снайпером в истории лиги до февраля 2023 года. Сам О’Нил четыре раза выигрывал чемпионат НБА, трижды становился MVP финальной серии и был признан самым ценным игроком регулярного сезона в 2000 году.

Оладжьювон дважды приводил «Хьюстон Рокетс» к чемпионству и в 1994 году оформил уникальное достижение, став в одном сезоне MVP регулярного чемпионата, финальной серии и лучшим оборонительным игроком лиги. Йокич является трёхкратным MVP НБА, чемпионом лиги 2023 года в составе «Денвер Наггетс» и единственным действующим игроком в этом списке.

Замыкает пятёрку Уилт Чемберлен, который дважды выигрывал чемпионат НБА, четырежды признавался самым ценным игроком регулярного сезона.

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