«Арканзас Рэйзорбэкс» из NCAA официально объявил о переходе Ильи Фролова

Российский центровой Илья Фролов продолжит карьеру в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Баскетболист стал игроком команды Университета Арканзаса «Арканзас Рэйзорбэк».

Фото: Пресс-служба «Арканзас Рэйзорбэк»

18-летний Фролов последние несколько сезонов выступал в системе мадридского «Реала». В сезоне-2025/2026 россиянин помог молодёжной команде клуба выиграть чемпионат Испании среди игроков до 22 лет и вошёл в тройку лучших баскетболистов молодёжного состава мадридцев. В среднем он набирал 13,5 очка и 7,4 подбора за 23 минуты на площадке, реализуя 52,8% бросков с игры, 36,1% трёхочковых и 84,6% штрафных.

В «Арканзас Рэйзорбэкс» россиянин будет работать под руководством одного из самых титулованных тренеров в истории студенческого баскетбола Джона Калипари. За годы карьеры Калипари подготовил множество будущих игроков НБА, среди которых Энтони Дэвис, Джон Уолл, Карл-Энтони Таунс, Девин Букер, Тайриз Макси и Шей Гилджес-Александер.