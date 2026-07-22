Евгений Пашутин подробно рассказал о формировании состава «Пармы» на новый сезон

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал последние подписания в команде.

«Всё в процессе. Мы рассматриваем ещё новичков. Но те, которые подписаны, это Айзея Уэйли. Молодой, 28 лет, подвижный, мобильный, позиция четвёртого и пятого, есть мотивация и желание играть в «Парме». Работает и со средним, и с дальним борском, хорошо защищается, подвижный на ногах и хорошо подбирает.

Что касается Би Джея Джонсона, все его знаем. Атлетичный, харизматичный, есть мотивация также доказать, что игрок высочайшего уровня. Мы помним, он у нас играл, один из самых результативных игроков в лиге, почти 20 очков в среднем у него было.

Джеремайя Мартин, левша. Очень сильный индивидуально, год назад был лучшим снайпером чемпионата. Сейчас опытный, не имеет никаких травм, талантливый игрок, в позиции один разыгрывающий, в позиции второй shooting guard, атакующий защитник. Может играть на обеих позициях, очень опасный, особенно в изоляциях, может решать вопросы. Плюс хорошо видит площадку, может снабжать своих партнёров мячом.

Илья Карпенков, всего его знают, наверное, по «три на три», когда серебряные медали завоевали на Олимпиаде. Когда порвались у него кроссовки (смеётся). Сейчас из «Химок» перешёл в «Нижний Новгород», показывает, что может играть не только в Суперлиге центровым, но и в Единой лиге. Хорошо владеет телом, для своего веса достаточно подвижный, может защищаться, хорошо подбирает и в нападении видит площадку. Имеет чувство завершения хорошее из-под кольца, с высоким процентом забивает.

Все вместе будем иметь сбалансированный состав, который и изнутри уметь атаковать, и с периметра. Мы находимся в процессе. Ещё хотим усилить позицию под кольцом и на периметре. Чтобы болельщики были спокойны, соберём максимально боеспособный коллектив, который будет бороться за самые высокие цели», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».