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Эксперт — о Егоре Дёмине: слишком хорош для Летней лиги

Эксперт — о Егоре Дёмине: слишком хорош для Летней лиги
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Журналист New York Post Брайан Льюис подвёл итоги выступления «Бруклин Нетс» в Летней лиге НБА. По его мнению, российский защитник Егор Дёмин стал главным победителем турнира, поскольку быстро доказал, что уже перерос этот уровень.

«Для меня главный победитель — это Егор. Он выглядел как один из тех игроков, которые каждое лето появляются в Летней лиге и сразу дают понять, что этот уровень для них слишком прост. Егор был слишком хорош для Летней лиги.

Честно говоря, ещё в Сакраменто было видно, что он её перерос. Очевидно, дополнительная игровая практика в Летней лиге ему уже не нужна. Для меня именно он стал главным победителем», — сказал Льюис в подкасте Locked On Nets.

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