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Аналитик из США высказался об «ахиллесовой пяте» Егора Дёмина

Аналитик из США высказался об «ахиллесовой пяте» Егора Дёмина
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Журналист New York Post Брайан Льюис высоко оценил прогресс защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в игре под кольцом во время Летней лиги НБА. По мнению обозревателя, российский спортсмен сумел превратить главный недостаток своей игры в компонент, который в будущем может стать его сильной стороной.

«Он превратил свой самый очевидный недостаток, свою ахиллесову пяту, в качество, которое, возможно, ещё не стало его сильной стороной, но показало, что со временем вполне может ей стать.

Раньше Егор был игроком, который практически полностью зависел от трёхочкового броска. При этом в Сакраменто и Лас-Вегасе он даже не особенно хорошо бросал из-за дуги, но всё равно в большинстве матчей оставался лучшим игроком на площадке», — сказал Льюис в подкасте Locked On Nets.

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