«Важное изменение». Эксперт высказался об игре Егора Дёмина после Летней лиги НБА

Американский журналист и эксперт Эрик Слэйтер оценил прогресс российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА. По мнению специалиста, главным изменением в игре 20-летнего баскетболиста стала не только физическая трансформация, но и уверенность в действиях при проходах под кольцо.

Слэйтер отметил, что в прошлом сезоне худощавое телосложение ограничивало Дёмина в атаке, однако проблема была не только физической — у игрока существовал психологический барьер, из-за которого он редко пытался идти в проходы.

«Говорил об этом на протяжении всего прошлого сезона: у него всё ещё был довольно явный психологический барьер — он просто почти не пытался атаковать кольцо. Если я правильно помню, в первых пяти матчах он, кажется, вообще не совершил ни одного двухочкового броска или что-то вроде этого.

И для меня это было признаком очевидного ментального барьера. Да, ему было бы сложно из-за его габаритов и нехватки силы в прошлом сезоне, но он даже не пытался. А тот факт, что теперь Егор не только был готов это делать, но и, казалось, атаковал таким образом чуть ли не каждое второе или третье владение, добирался до «краски», шёл к кольцу и в большинстве случаев не боялся контакта — вот это для меня стало самым важным изменением.

Думаю, всё это говорит о том, почему «Нетс» выбрали Егора на драфте: из-за его трудолюбия и способности анализировать себя», — сказал Слэйтер в подкасте Locked On Nets.

Главные новости дня: