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Чемпион НБА из « Нью-Йорка» пошутил после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Чемпион НБА из « Нью-Йорка» пошутил после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026
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Действующий чемпион НБА и защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт с юмором отреагировал на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Баскетболист опубликовал в социальной сети X сообщение: «Я соврал», прикрепив к нему свой предыдущий пост, в котором после победы аргентинцев над Англией в полуфинале написал: «Аргентина = «Никс».

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину в дополнительное время. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.

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