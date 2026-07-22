Чемпион НБА из « Нью-Йорка» пошутил после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Действующий чемпион НБА и защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт с юмором отреагировал на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года.

Баскетболист опубликовал в социальной сети X сообщение: «Я соврал», прикрепив к нему свой предыдущий пост, в котором после победы аргентинцев над Англией в полуфинале написал: «Аргентина = «Никс».

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину в дополнительное время. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.