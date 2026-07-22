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«Что он сможет делать теперь?» Известный журналист высказался об изменениях в игре Дёмина

«Что он сможет делать теперь?» Известный журналист высказался об изменениях в игре Дёмина
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Журналист New York Post Брайан Льюис высоко оценил выступление российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА. Льюис отметил, что лидерские качества Дёмина были заметны ещё раньше, однако главным вопросом оставалось, сможет ли игрок набрать необходимую мышечную массу и начать чаще атаковать кольцо.

«Думаю, мы знали, что у Егора есть определённые лидерские качества. Если вы когда-либо с ним разговаривали, понимали, что они в нём есть. Поэтому не буду говорить, что меня удивило их проявление в Лас-Вегасе. Для меня главным вопросом было: сможет ли он набрать мышечную массу? Он сделал это? Отлично. А что сможет делать теперь, когда мы увидели не только его способность идти в проход и атаковать кольцо, но и желание, настоящую готовность делать это? Именно это мне нужно было увидеть от него. Поэтому для меня он с большим отрывом главный победитель Летней лиги на данный момент», — сказал Льюис в подкасте Locked On Nets.

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