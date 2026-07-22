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Представлена вероятная стартовая пятёрка «Майами» в случае перехода Леброна Джеймса

Представлена вероятная стартовая пятёрка «Майами» в случае перехода Леброна Джеймса
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Аналитический аккаунт Polymarket Hoops предположил, как будет выглядеть стартовая пятёрка «Майами Хит» в случае перехода в команду лёгкого форварда Леброна Джеймса. По версии источника, вместе с 40-летним ветераном в составе команды могли бы выйти Дэвион Митчелл, Эндрю Уиггинс, Яннис Адетокунбо и Бэм Адебайо.

Ранее «Майами» уже называли одним из главных претендентов на подписание Леброна. В клубе из Флориды Джеймс выступал с 2010 по 2014 год и за это время дважды становился чемпионом НБА. Летом 2026 года ветеран покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал свободным агентом.

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