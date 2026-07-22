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Эдвардс выиграл затяжной спор по алиментам с бывшей девушкой

Эдвардс выиграл затяжной спор по алиментам с бывшей девушкой
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс добился победы в судебном споре с матерью своей дочери Айешей Ховард. Как сообщает TMZ, суд штата Джорджия вынес решение по делу о выплате алиментов на их годовалого ребёнка.

Согласно судебным документам, Эдвардс обязан выплачивать $ 3222 в месяц. При этом суд отметил, что Ховард не явилась на заседание и не предоставила доказательств в поддержку своих требований.

Отмечается, что баскетболист выплачивает алименты с января 2025 года. Изначально он перечислил $ 20 тыс., после чего ежемесячно выплачивал по $ 5 тыс. вплоть до завершения судебного разбирательства. Всего к настоящему моменту Эдвардс выплатил $ 110 тыс.

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