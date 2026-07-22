15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт из США — о Егоре Дёмине: «Бруклин» может спать спокойно

Эксперт из США — о Егоре Дёмине: «Бруклин» может спать спокойно
Комментарии

Американский журналист и эксперт Эрик Слэйтер оценил прогресс Егора Дёмина после выступления в Летней лиге НБА. По мнению специалиста, полноценное межсезонье после травмы позволило российскому защитнику «Бруклин Нетс» раскрыть свои возможности, а сочетание игровых навыков и психологической готовности делает выбор команды на драфте в пользу Егора оправданным.

«Прошлое межсезонье действительно сильно его ограничивало. Были комбайн, драфт, травма подошвенной фасции — это было совсем не обычное межсезонье. Мы слышали от Шона Маркса (генеральный менеджер «Бруклина». — Прим. «Чемпионата») и самого Егора, что полноценное межсезонье станет для него огромным фактором. Думаю, мы действительно это увидели. Он проделал большую работу, а затем показал способность переносить её результаты из тренажёрного зала на тренировочную площадку и уже в матчи Летней лиги.

Следующим шагом, очевидно, будет регулярный сезон. Мне кажется, именно в таких ситуациях и раскрывается ценность игрока: когда у него есть талант, необходимые навыки и при этом правильный ментальный подход к развитию. Именно психологическая составляющая была одним из главных факторов, которые «Нетс» ценили в Егоре.

Когда объединяешь всё это вместе, получаешь игрока, в которого можно верить. Несмотря на всю критику выбора на драфте в адрес Шона Маркса, Б. Дж. Джонсона и всех остальных, они могут спать спокойно, понимая, что сделали правильный выбор», — сказал Слэйтер в подкасте Locked On Nets.

Сейчас читают:
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
Эксклюзив
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги

Егор Дёмин показал навыки жонглирования футбольным мячом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android