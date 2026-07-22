15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» второй раз подряд назначила главного тренера, работавшего в «Зените»

«Барселона» второй раз подряд назначила главного тренера, работавшего в «Зените»
Комментарии

Сегодня, 22 июля, испанский клуб «Барселона» объявил о назначении на должность главного тренера словенца Александра Секулича. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028 года.

Примечательно, что «Барселона» второй раз подряд назначила главного тренера, ранее руководившего российским «Зенитом». До Секулича клуб возглавлял испанец Хавьер Паскуаль, перешедший в «Дубай».

Александру Секуличу 48 лет. Уроженец Словении начал тренерскую деятельность в 2006 году. С 2022-го по 2024-й работал в «Локомотиве-Кубань». По ходу сезона-2025/2026 тренировал «Зенит», однако был отстранён от работы с главной командой, а позже уволен. Последним местом работы был «Дубай». Также с 2020 года является главным тренером сборной Словении.

Материалы по теме
Официально
Экс-тренер «Зенита» Секулич возглавил БК «Барселона»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android