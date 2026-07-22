«Барселона» второй раз подряд назначила главного тренера, работавшего в «Зените»

Сегодня, 22 июля, испанский клуб «Барселона» объявил о назначении на должность главного тренера словенца Александра Секулича. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028 года.

Примечательно, что «Барселона» второй раз подряд назначила главного тренера, ранее руководившего российским «Зенитом». До Секулича клуб возглавлял испанец Хавьер Паскуаль, перешедший в «Дубай».

Александру Секуличу 48 лет. Уроженец Словении начал тренерскую деятельность в 2006 году. С 2022-го по 2024-й работал в «Локомотиве-Кубань». По ходу сезона-2025/2026 тренировал «Зенит», однако был отстранён от работы с главной командой, а позже уволен. Последним местом работы был «Дубай». Также с 2020 года является главным тренером сборной Словении.