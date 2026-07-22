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Перкинс: решение Леброна Джеймса о будущем не связано с деньгами

Перкинс: решение Леброна Джеймса о будущем не связано с деньгами
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Бывший чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, что решение четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса относительно продолжения карьеры будет зависеть не от финансовых условий.

«Рич Пол сказал мне: «Перк, послушай. Здесь вообще не вопрос денег. Какая бы команда ни была у Леброна в числе главных вариантов, везде ему предложат одинаковую сумму. Он не требует, чтобы ради него кого-то обменивали или чтобы клуб отказывался от своих принципов. Дело не в деньгах. Всё упирается в то, насколько это подходящий вариант для него и его семьи», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Ранее Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал свободным агентом.

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