Егор Дёмин вошёл в топ игроков по итогам Летней лиги НБА — 2026 по версии The Athletic

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл в список главных отличившихся игроков прошедшей Летней лиги НБА по версии авторитетного издания The Athletic. Материал подготовил обозреватель и аналитик Джон Холлинджер.

В общей сложности в список эксперта вошли 12 игроков. Помимо россиянина, в подборке оказались Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз»), Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»), Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»), Брэйден Баррис («Милуоки Бакс»), Ханнес Штайнбах («Шарлотт Хорнетс»), Аллен Грейвс («Торонто Рэпторс»), Серхио де Ларреа («Даллас Маверикс»), Мелик Томас («Кливленд Кавальерс»), Хаман Малуач («Финикс Санз»), Джевон Смолл («Мемфис») и Артур Калума («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Егор Дёмин показал навыки жонглирования футбольным мячом: