«Яркое пятно». Авторитетный журналист выделил Дёмина среди молодых игроков «Бруклина»

Известный обозреватель и аналитик The Athletic Джон Холлинджер оценил игру российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матчах Летней лиги НБА – 2026 в Лас-Вегасе (США).

«Если для пятёрки новичков «Нетс» из драфта-2025 это лето в целом вышло довольно унылым, то Дёмин стал в ней явным исключением — настоящим ярким пятном, которое показало заметный прогресс по сравнению с прошлогодним летом, когда у него, по сути, были только броски из-за дуги. Он даже успел забить сверху после аллей-упа!

И это при том, что из-за трёхочковой дуги он временами заметно остывал — реализовал лишь 13 из 45 попыток. Но при этом он доминировал: попал 75,9% двухочковых, подбирал мяч в среднем раз в пять минут и завершил турнир с 19 передачами всего при 10 потерях. За пять матчей между Вегасом и California Classic Дёмин ещё и совершил девять перехватов; в целом же его показатель эффективности 30,2 за лето стал одним из лучших в лиге.

И если добавить к этому игру лотерейного пика Микеля Брауна-младшего, а также неожиданно яркое появление двустороннего игрока Чейни Джонсона — который, если честно, без лишнего шума был очень хорош — у «Бруклина» вполне может найтись достаточно плюсов, чтобы хоть как-то компенсировать в основном мимо прошедшие пять первых пиков на драфте-2025», — говорится в материале Холлинджера.

Егор Дёмин работает над физической массой: