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Гомельский ответил, у кого больше шансов играть на высоком уровне в НБА: Дёмина или Ищенко

Гомельский ответил, у кого больше шансов играть на высоком уровне в НБА: Дёмина или Ищенко
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и защитника Всеволода Ищенко, который был выбран на драфте НБА 2026 года клубом «Даллас Маверикс».

– Из тех игр, что вы видели, кто имеет наибольшие шансы лучше себя проявить в НБА: Дёмин или Ищенко?
– Я видел Егора Дёмина только в составах «Бруклина» и его университетской команды, а Всеволода Ищенко многократно в составе «Локо». Однако думаю, что шансов играть в НБА на высоком уровне у Дёмина больше, — написал Гомельский.

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