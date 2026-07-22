Владимир Гомельский оценил возможный переход Виктора Лахина в ЦСКА

Популярный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно центрового Виктора Лахина. У эксперта поинтересовались, смог бы Лахин пригодиться ЦСКА, если у него не получится закрепиться в НБА.

«Помочь ЦСКА как бэкап центр Лахин смог бы, но не как основной центровой стартового состава», — написал Гомельский.

Ранее баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы Лахина после выступления в Летней лиге НБА. Аналитик высказал мнение, что россиянин с большой вероятностью продолжит карьеру в России или Европе.

Полиция Нью-Йорка не признала игрока НБА: